第1ラウンド、7アンダーで6位の勝みなみ＝ワールウインドGC（共同）【チャンドラー（米アリゾナ州）共同】米女子ゴルフのフォード選手権は26日、フェニックス近郊のチャンドラーにあるワールウインドGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、勝みなみが65をマークして6位と好発進した。首位と5打差。竹田麗央、桜井心那、岩井明愛は66で10位、67の吉田優利と古江彩佳は22位、68の畑岡奈紗、岩井千怜、馬場咲希は34位。70の笹生優花