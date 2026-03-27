東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され死亡した事件で、男が過去にストーカー規制法に基づく禁止命令が出た際に、「もう近づきません」と警視庁に話していたことが分かりました。警視庁によりますと、26日午後7時半ごろ、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんが刃物で刺され殺害される事件がありました。刺したとみられるのは、元交際相手の広川大