愛知県東三河地域に水を送る豊川用水の記録的な渇水を受け、隣の矢作川水系から災害用に作られた連絡管で、緊急導水する方針が固まりました。 【写真を見る】深刻な渇水｢豊川用水｣ 隣の矢作川水系から災害用の連絡管で“緊急導水”へ 宇連ダムは貯水率0％続き…節水さらに強化 愛知 豊川用水の水がめ宇連ダムは、貯水率0％の状態が続いていて27日、水道30％、農業・工業用水で50％に節水が強化されました。 まもなく始まる田植