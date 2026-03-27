◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケートの世界選手権がチェコのプラハで開幕し、男子ショートプログラムで鍵山優真選手、佐藤駿選手、三浦佳生選手が出場しました。ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山選手は演技冒頭の4回転トウループと3回転トウループのコンビネーションを着氷させるも、トルプルアクセルでは踏みきりでミスがおき転んでしまいます。「93.80」で6位につけ