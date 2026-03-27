水槽の中を眺めるわんちゃんの姿が、11万再生を超えて絶賛されています。 水槽に入ったお魚をまるで子どものようにキラキラとした表情で眺めるわんちゃんの光景には、「お魚に夢中ですね」「無邪気な横顔が尊い」と温かいコメントが寄せられることとなりました。 【動画：水槽を新しいものにした結果、犬がジーッと見つめて…まるで水族館の子どものような『可愛すぎる光景』】 お魚の水槽を新調することに キラキラとし