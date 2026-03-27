噛み癖が原因で十分なお手入れができずにいたワンコが、トリミングサロンに行ったら…？プロの手で大変身する様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で67万4000回再生を突破。「さすがプロ」「衝撃的な程変身しましたね」「とてもお利口さん」といった声が寄せられています。 【動画：噛みついてくる『13歳の元捨て犬』→トリミングができず、プロに任せた結果…素敵すぎる『大変身』】 噛み癖がある犬のトリミング YouTubeチャ