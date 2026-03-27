ハイボールがすっかり定着したウイスキーと比べて、同じ洋酒でも日本ではあまりなじみがなかったジン。だがこの数年で国内市場は急成長を遂げた。これを「ROKU〈六〉」「翠（SUI）」の2ブランドでけん引するサントリーでは、とりわけユーザーのすそ野を強力に開拓するRTD「翠ジンソーダ缶」の布陣を強化。家庭でも食中酒としての存在感拡大をねらう。同社の調べでは、国内ジン市場（ジンソーダ缶含む）は昨年までの5年間で3