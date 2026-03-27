日本生活協同組合連合会は4月1日から、「くらし応援全国キャンペーン」第5弾を実施する。これに先駆け、記者会見をコーププラザ（東京都渋谷区）で開いた。登壇者は岡本悠哉営業本部長、多喜靖次営業企画部長、丸山嶺馬営業企画部担当。岡本本部長はキャンペーンについて「物価高で組合員の生活負担が増す中、暮らしを支える取り組みとして企画した。今回は『ONE PIECE』とのコラボ企画も実施するほか、若年層の利用が多い冷凍