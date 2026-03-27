日本航空（JAL）と高島屋は、マイルとポイントの相互交換に対応した。タカシマヤポイントからJALマイルへは、タカシマヤポイント2,000ポイント＝JALマイル500マイル、タカシマヤポイント10,000ポイント＝JALマイル4,000マイル（ビジネスプラチナ・ゴールド会員のみ）として交換できる。タカシマヤカードに加入しているJALマイレージバンク日本地区会員が対象となる。JALマイルからタカシマヤポイントへは、JALマイル10,000マイル＝