ピーチ・アビエーションは、「3日間限定 タイムセール」を3月27日正午から29日まで開催する。ファストエリアを除く座席指定と受託手荷物1個が含まれた「スタンダード」運賃が対象となる。搭乗期間は4月13日から10月24日まで。片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。複数のセール・キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とそ