極超音速ミサイルを発射可能な車両か？ウクライナ国防省情報総局は2026年3月24日、極超音速ミサイル「ツィルコン」を発射していたとされる沿岸防衛用地対艦ミサイルシステム、K-300P「バスチオン」を撃破したと発表しました。【動画】複数機による波状攻撃 これが、炎上するK-300P「バスチオン」ですK-300Pはクリミア半島で撃破されたとのことです。3月24日夜、ウクライナ軍の偵察ドローンが不審な車列を発見し、発射地点まで