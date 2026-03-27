県教育委員会は4月1日付の人事異動を発表しました。管理職のうち女性の割合が過去最高となっています。県教育委員会が発表した4月1日付の人事異動は全体で2696人、前の年度と比べ386人減少しました。退職者が減少したことが要因となっています。女性の管理職については校長を92人、副校長を2人、教頭を161人配置。校長、副校長、教頭のうち女性が占める割合は27.5％となり、過去最高となっています。（繁吉健志教育長）「社会総が