山本由伸が開幕戦で好投した(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間3月26日、今季開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回95球2失点無四球6奪三振の内容で、6回を投げ切るとベンチでチームメイトに迎えられた。この回で降板し、勝ち投手の権利を得ている。【動画】ぺルドモに2ランを許し、首をかしげる山本由伸チームの開幕投手を任せられ、初回二死から3番のヘラルド・ペルドモに安打を許したが、二盗を