27日未明、東京・目黒区自由が丘で住宅5棟が燃える火事があり、2人が救助されましたが死亡が確認されました。警視庁によりますと、27日午前0時半ごろ、目黒区自由が丘の住宅で、「一戸建ての一階が火事」「中に逃げ遅れている人がいる」 と119番通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元の住宅や隣接する住宅が全焼するなどあわせて5棟が焼けました。また、この火事で火元の住宅に住む70代の男性と、隣の