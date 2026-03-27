「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが７月１６、１７日の２日間、米ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールでコンサート「ＳＣＡＲＬＥＴＮＩＧＨＴ＆ＶＩＯＬＥＴＮＩＧＨＴ」を開催することを２７日、発表した。２０２４年に行った３度目の頸椎（けいつい）手術後、米国での本格的な復帰公演になる。同公演は４月３日から３日間、東京で行われる「ＹＯＳＨＩＫＩＣＬＡＳＳＩ