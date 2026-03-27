ロッテ（毛利）−西武（渡辺）ＺＯＺＯマリン１８：３０就任１年目のロッテ・サブロー監督は、ドラフト２位の毛利を開幕投手に抜てきした。監督１年目がロッテだった監督の初戦は、８２年山本一義○、８７年有藤道世●、９２年八木沢荘六●、９５年バレンタイン●、９９年山本功児●、１０年西村徳文●、１８年井口資仁●、２３年吉井理人●。８２年山本一が勝った後、７連敗中となっている。西武・西口監督は昨年●。