◆米女子プロゴルフツアーフォード選手権第１日（２６日、アリゾナ州ワールウインドＧＣ＝６６７５ヤード・パー７２）第１ラウンドが行われ、勝みなみ（明治安田）が８バーディー、１ボギーで７アンダーの６５をマークし、トップと５打差の６位と好発進した。日本勢は１５人が出場。竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、岩井明愛（あきえ、ホンダ）、桜井心那（ニトリ）はそれぞれ６アンダーの１０位、吉田優利（エプソン）