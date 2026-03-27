◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）２０２３年の最優秀スプリンターで、このレースに３度目の参戦となるママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は５枠１０番からの発走が決まった。この日は角馬場で軽めの調整。前走のオーシャンＳは４着だったが、外枠の影響が大きかった一戦で悲観する必要はない。「（１０番枠は）悪くないと思います。冬毛も例年よりマシで、状態も