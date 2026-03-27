◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの新打線が、２点リードの終盤７回に火を噴いた。先頭のドジャース・大谷翔平投手が右腕付近への死球で出塁すると、続く２番タッカーが右中間へ、移籍後初安打＆打点となる適時二塁打。続くベッツも中前適時打を放つと、５番のスミスには左中間へダメ押し２ランを放ち、４点を奪った。カブスから４