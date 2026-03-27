フルタイムで働く人の平均月給が、4年連続で過去最高を更新しました。物価高が続く中、実感はどうでしょうか？採用する側は人手不足を解消しようと、給与を上げたり、「働きたい」と思える環境を整えたりと、様々な工夫を凝らしています。■男性が37万3400円、女性は？森圭介アナウンサー「厚生労働省によると、フルタイムで働く人の平均月給が34万600円と、過去最高となりました。24日に公表された数字ですが、4年連続で過去最