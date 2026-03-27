◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園―花咲徳栄（２７日・甲子園）準々決勝の好カード、花咲徳栄（埼玉）と智弁学園（奈良）の強豪私学対決は、花咲徳栄が初回表、いきなり６得点という驚がくの幕開けとなった。花咲徳栄打線が智弁学園の先発左腕・田川璃空（３年）らに襲いかかり、いきなり打者１１人が５安打３四球で６点をスコアボードに刻んだ。２回にも２点を加点。この猛攻を後押ししたのが花咲徳栄のブラスバンド