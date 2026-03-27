お笑い芸人のやす子（27）が26日、自身のXを更新。「人生で初めて家庭用ゲーム機買いました!!」と、実際の写真を添えて報告した。【写真】「楽しいな〜!!」“Switch2”でカービィのゲームをプレイするやす子やす子は続けて「嬉しい〜楽しいな〜!!」と喜びをあらわにし、Nintendo Switch 2をテーブルモードで遊ぶ写真を公開。写真に写っているゲーム画面から、ソフトは2022年春に発売された人気ソフト『星のカービィ ディスカバ