【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）【映像】谷川が「25m絶品スルーパス」で神アシストバイエルン女子に所属するなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子が、約25mのスルーパスでゴールを演出。話題となっている。AFC女子アジアカップ2026で日本の優勝に貢献してバイエルンに戻った谷川は、日本時間3月26日のマンチ