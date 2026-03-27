昨年７月に女優の川口葵と結婚を発表した元Ｋ―１王者・武尊が披露した“ともだち”との２ショットにファンは和んでいる。武尊は２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｍｅｅｔｍｙｆｒｉｅｎｄ」とだけつづると、米国でのトレーニング中に出会った犬とのほほ笑ましい２ショットを披露。この投稿には「武尊くん毎日お疲れさま」「笑顔が見られ嬉（うれ）しいです」「顔がイキイキしてる」「かわいいですね！！」