【NASCAR】グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）【映像】トヨタトヨタトヨタの痛恨同士討ち（実際の様子）全米で絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）で上位進出を狙っていたトヨタ陣営の3台が絡む、痛恨の「同士討ち」が中継席とファンを騒然とさせた。アクシデントは第6戦ステージ2の終盤111周目、ターン3の入り口で起きた。エリック・ジョーンズが操る43号車（レガシー・モ