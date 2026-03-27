東京証券取引所27日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。前日終値からの下げ幅は一時1000円を超え、5万3000円を割った。前日の米国市場で主要な株価指数がそろって下落した流れを引き継いだ。原油価格の上昇も重しとなった。午前終値は前日終値比458円32銭安の5万3145円33銭。東証株価指数（TOPIX）は10.73ポイント安の3632.07。前日の米国市場では、交戦終結に向けたイランの条件提示にトランプ米大統