オリックス（宮城）−楽天（荘司）京セラドーム１８：３０楽天の開幕投手は昨年４勝の荘司。球団の開幕投手で前年５勝未満だったのは（新人含む）０６年一場靖弘（２勝）＝●０７年岩隈久志（１勝）＝●１３年則本昂大（新人）＝●３人で、いずれも負け投手となっている。球団で初開幕投手の勝敗は、○●●●−−○●で、勝ったのは０５年岩隈と２１年涌井だけ。２人は移籍選手で、初の生え抜き開幕戦初登板勝利となる