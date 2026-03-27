お笑いタレントのおばたのお兄さんが26日、自身のアメブロを更新。4月から新たな一歩を踏み出す新社会人たちへ向けて、自身の経験に基づいた「社会人として大切なこと」を伝授した。【映像】フジテレビ山崎夕貴アナ、水着姿&息子の顔出しショットに反響「まもなく4月。多くの人が4月という節目に新たな生活をスタートさせる」と切り出したおばたは、先日ゲストとして呼ばれた企業の入社式でのエピソードを披露。学生から社