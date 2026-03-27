「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第４打席で初球に死球を受け、球場が大ブーイングに包まれた。直後に打線が大爆発し、一気にリードを広げた。初球、内角高めのフォーシームがエルボーガードの付近を直撃した。直後に思わず天をあおいだが、笑みを浮かべるシーンも。だが利き腕の肘だけに、スタンドからは壮絶なブーイングがわき起こった。さらに牽制球で帰塁