27日未明、石川県かほく市で住宅1棟を全焼する火事がありました。この火事で、住民の男性がやけどで病院に搬送されています。火事があったのは、石川県かほく市中沼の住宅です。27日午前2時40分過ぎ、通行人から「家の中で煙とオレンジ色の光が見える」と消防に通報がありました。 火は、木造二階建ての住宅約210平方メートルを全焼した他、隣接する住宅2棟に延焼し、約2時間20分後に消し止められました。この火事で、こ