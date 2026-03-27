【バニーガーデン2】 4月16日 発売予定 価格：3,480円 qureateは3月27日、Nintendo Switch/PC用続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン2」のプロモーションビデオを公開した。 4月16日の発売が迫る「バニーガーデン2」。今回のPVでは、主題歌「eYe♡トラッカー」に乗せて6人のキャストや様々なミニゲ