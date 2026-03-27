27日から石川県知事の任期が始まる山野之義氏が石川県庁に初登庁し、幹部職員に訓示しました。27日から任期が始まった山野之義新知事。職員に迎えられ、初めて知事として石川県庁に登庁しました。知事の椅子に座った感想を、記者団に問われると… 石川県・山野 之義 知事：「これからしっかりやっていこう、そんな思いを新たにしました。先輩方が石川県の歴史をつくってこられた、その重責をしっかり受け止めて、これから後輩た