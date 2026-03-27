【マリオテニス フィーバー：更新データVer. 1.0.2】 3月27日 配信 任天堂は、Nntendo Switch2用テニスゲーム「マリオテニス フィーバー」について、更新データVer. 1.0.2を3月27日に配信した。 今回の更新では、一部のキャラクターとフィーバーラケットの性能変更が行なわれている。 また、チャージキャンセル時に