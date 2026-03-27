ワールドツアー真っ最中のTWICEに関して、気がかりなニュースが飛び込んできた。ダヒョンが足首骨折、チェヨンは腰に異常が見られたとして、一時的に離脱するというのだ。【画像】思わずポロリ？TWICEに性教育4月末にはMUFGスタジアム（国立競技場）での公演も控えているだけに、日本のファンにとっても気がかりなニュースだろう。もちろん、体調不良や怪我はどのアーティストにも起こり得ることであり、TWICEに限った話ではない。