BIGBANGを脱退した歌手T.O.Pが、1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』のトラックリストを公開した。3月27日、公式SNSを通じて公開されたトラックリストには、ダブルタイトル曲『Studio54』と『DESPERADO』が名を連ねた。【話題】T.O.Pのソロ復帰をBIGBANGメンバーが応援！この2曲は、先立って公開されたたティザー映像だけで強烈なサウンドと洗練されたビジュアルを予感させ大きな話題を呼んでいたが、今回のトラックリスト公開に