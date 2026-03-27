格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）の妻で、モデルのSHIHO（49）が、流産の経験を明かす。3月27日20時30分に韓国で放送されるKBS 2TV『新商品発売〜コンビニレストラン』では、日本のトップモデルSHIHOが、親しい後輩である元ICONIQの伊藤ゆみ（アユミ）の自宅を訪れる。【写真】“夜の店”もOK？秋山成勲の妻、リアルな結婚観14歳の娘を持つSHIHOと、19カ月の娘を育てるアユミは、想像を超える“刺激的なおばさんトーク”を展開