弁当チェーンのほっともっとは、4月1日(水)より『もちっとワンハンドチヂミ』を新発売する。ロール状のチヂミの中に特製ソースを入れ、ワンハンドで食べやすく仕上げた新たなサイドメニューだ。価格は150円。全国の「ほっともっと」2,426店舗(2026年2月末現在)で販売予定。〈ワンハンドで楽しめる新感覚チヂミ〉ニラ･ネギ･人参の3種の野菜を生地に混ぜ込み、もちもちとした食感が特徴。味の決め手となる特製チヂミソースは、ごま油