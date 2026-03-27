三菱食品は母体である菱食の前身、北洋商会が1925年に設立されてから2025年3月に100周年を迎えた。その節目の年に、TOBにより三菱商事の完全子会社となり、次の100年へ向けた101年目のスタートを切る。4月1日付で社長に就任し、新たな舵取り役となる伊藤和男新社長に同社の現在と未来について話を聞いた。――新社長就任にあたっての率直な感想と抱負を当社は生活者の暮らしに直結する食品流通を担い、多くの取引先や社会からの信