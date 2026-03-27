ベトナムからのツアー客高松空港 3年連続となるベトナムからの国際チャーター便が27日朝、高松空港に到着しました。 ベトナムの大手航空会社「ベトナム航空」が運航するハノイからのチャーター便が午前7時20分ごろ、高松空港に到着しました。 ベトナムからのチャーター便の運航は3年連続で、今回は27日と31日にあわせて2往復します。 到着ロビーでは、香川