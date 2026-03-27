締結式提供：岡山市消防局 岡山市は、豪雨や台風など自然災害の頻発や激甚化を受け、地域の災害対応力を強化するため、市内にある岡山県建設業協会の5支部（岡山東・岡山西・西大寺・和気・建部）と「消防活動の協力に関する協定書」を26日、締結しました。 協定は、自然災害などの発生時、市の消防局単独では対応が困難な状況に備え、岡山県建設業協会に加入する事業者が保有する各種重機やオペレーターと迅