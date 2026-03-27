【マスターズソフビ】 3月27日 発売 価格：3,520円 ホビージャパンは、ムック本「マスターズソフビ」を本日3月27日に発売した。価格は3,520円。 本書は個性豊かなアーティストたちが日本の伝統玩具を現代アートとして創造したソフビ300体以上を収録したムック本。ソフビ自体を紹介するのはもちろんのこと、それらを創造したアーティストた