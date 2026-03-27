福岡県の幹部職員らでつくる任意団体が、県議会議長らのパーティー券を一括購入していた問題で、服部知事は27日の定例会見で「やめるべきである」と発言しました。■服部知事「親睦会の会費から、政治資金パーティーとして位置づけられているパーティー券を購入することはやめるべきである。」この問題は、福岡県の幹部職員らでつくる部課長会が、県議会議長らのパーティー券を購