２４日、広東（東莞）応用シーンイノベーション大会で行われたドローン物流配送の実演。（東莞＝新華社記者／〓瑞璇）【新華社東莞3月27日】「世界の工場」と呼ばれる中国広東省東莞市で24日、「広東（東莞）応用シーン・イノベーション大会」が開かれた。さまざまな最先端機器が展示され、人々の暮らしに密着した一連の「未来シーン」が披露された。ドローンによるコーヒーの即時配送、人型ロボットのピアノ生演奏、自