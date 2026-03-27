【新華社バヤンノール3月27日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗で20日、草原を舞台にした競馬大会が開かれた。女性騎手の珠拉（ジュラ）さんが蒙古馬（モウコウマ）6千メートルの種目で優勝した。（記者/李雲平）