約3年を経て、下降気味の販売にテコ入れ本田技研工業（以下ホンダ）のCセグメント（ミドルクラス）SUV『ZR-V』が、発売から約3年を経て一部仕様変更され、特別仕様車『ブラックスタイル』と『クロスツーリング』がラインナップに加わった。【画像】ホンダZR-Vがマイチェン！2台の特別仕様車が登場全56枚発売を前にメディアに向けて事前説明・取材会が行われたので、ZR-Vの開発責任者である、同社四輪開発本部完成車開発統括部の