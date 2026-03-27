漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『MIX』作者・あだち充氏からの応援イラストが公開された。“あだち充感がない”フリーレンが描かれており、ネット上で話題になっている。【画像】エルフ耳を強調！あだち充が描いた『葬送のフリーレン』イラストフリーレンのエルフ耳が強調された一枚にネット上では「いいですか？あだち先生が女性キャラの耳を描くのって、ただでさえ珍しいのに、エルフ耳ですよ？」「あだち充先生