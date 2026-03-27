俳優の瀬戸康史（37）、瀬戸さおり（36）が25日、TOKYO FMのトーク番組『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木深1：00〜）の公式Xに登場。“レア”な兄妹2ショットが公開された。【写真】似てる？ 瀬戸康史＆瀬戸さおりの“レア”な兄妹2ショット同番組は、秋元康がプロデュースを手がける深夜のガチトーク番組。ゲストがその時にしたいテーマで自由に“おしゃべり”するため、予想外の展開になったり、思わぬ話題が飛び出したりと、た