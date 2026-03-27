8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのヒョンジンが、グローバルアンバサダーと務めるファッションブランドGUESSより、Spring/Summer 2026 グローバルキャンペーン第2弾が発表された。【別カット】筋肉チラリ…ワイルドなTシャツ姿を披露するヒョンジン今回の第2弾では、GUESSが誇るアメリカンデニムのレガシーを、より大胆かつ自由な視点から再解釈。従来のヘリテージに対するノスタルジーを一歩先へと進め、次世代の感性を反