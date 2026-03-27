新年度予算案をめぐっては、高市総理大臣が目指す年度内の成立が困難な情勢となっています。最新情報について、国会記者会館から中継です。高橋洵記者：衆議院選挙での圧勝を受け、高市総理大臣は新年度予算案の年度内成立にこだわり今も断念していませんが、実現は極めて困難な情勢となっています。新年度予算案をめぐっては、野党側がさらなる審議を求めていて、与党側が今週末の土曜日の審議を提案しましたが、野党側は応じず、