お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春の妻でタレントの藤本美貴が27日、都内で行われた体験型アイス『ベロベロバーアイス』新商品発表会に登場。庄司との夫婦関係において、世間のイメージが変化してきていると語った。【写真】カワイイ！ほっぺを膨らます藤本美貴“形状が変化する”『ベロベロバー』にちなみ、最近変化したことを問われた藤本。「庄司さんと結婚した時は、庄司がミキティを大好きで、『ミキティ〜！』って叫んで